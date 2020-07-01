"Нафтогаз" в июне перечислил в бюджет рекордные дивиденды

При этом всего компания перечислила в госбюджет дивиденды за 2019 год в размере 48,13 миллиарда гривень.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" перечислила в государственный бюджет Украины дивиденды за 2019 год в размере 48,125 миллиарда гривень, при этом только в июне компания направила в бюджет 39,6 миллиарда гривень.

Читайте такжеЗеленский нашел применение отсуженным у "Газпрома" средствам

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В июне этого года "Нафтогаз" заплатил в государственный бюджет второй дивидендный платеж в сумме 39,625 миллиарда гривень", - написал он.

Коболев отметил, что таким образом, в дополнение к первому платежу в сумме 8,5 миллиарда гривень, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы за 2019 год составляет 48,125 миллиарда гривень.

В "Нафтогазе" отметили, что это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании. Она в 2,4 раза превысила аналогичные выплаты компании в госбюджет за 2018 год.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram