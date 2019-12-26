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"Нафтогаз" досрочно перечислил в бюджет 13 миллиардов гривень

23:27, 26 декабря 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в Facebook сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз - не только крупнейшая компания, которая принадлежит нашей стране. Мы также социально ответственная компания, которая несет ответственность перед своим конечным владельцем, народом Украины.

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По состоянию на вчера с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов. Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривня пришла в казну через одну из компаний нашей группы", - написал он.

По его словам, компания перечислила 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год.

"Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен", - добавил Коболев.

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Теги: #Нафтогаз