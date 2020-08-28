"Нафтогаз" намерен применить на шести ТЭЦ энергоэффективные технологии.

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на передачу шести теплоэлектроцентралей от Фонда госимущества в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

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Речь идет о ГП Северодонецкая ТЭЦ, АО Одесская, Криворожская, Херсонская, Николаевская и Днепровская ТЭЦ.

При этом в случае Северодонецкой ТЭЦ речь идет передаче в управление имущественного комплекса госпредприятия, принадлежащего Фонду госимущества.

В случаях с другими ТЭЦ, "Нафтогаз" может получить полномочия по управлению их корпоративными правами, принадлежащими Фонду.

Хронология событий

Вопрос о передаче в управление шести ТЭЦ "Нафтогазу Украины" Антимонопольный комитет начал рассматривать в апреле 2020 года.

"Нафтогаз" поставлял этим предприятиям газ на условиях ПСО и предложил применить на ТЭЦ энергоэффективные технологии.

Фонд госимущества допускал несколько вариантов решения дальнейшей судьбы ТЭЦ, находящихся в госсобственности: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

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Автор: Елена Коваленко