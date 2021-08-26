Нехватка угля может спровоцировать рост тарифов.

В Украине на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем запланировано на конец августа.

Об этом говорится в обзоре работы энергосистемы от "Укрэнерго".

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"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели - на 2,2% до 501 тыс тонн (16 августа - 490 тыс тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс тонн", - отметили в "Укрэнерго".

Объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс тонн.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового - в 1,5 раза.

На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс тонн).

Что будет с тарифами:

В случае катастрофической нехватки угля на складах ТЭЦ и ТЭС возможно потребуется его экстренная закупка за границей. В свою очередь это приведет к росту цен на топливо и возможно станет причиной для роста тарифов для населения.

Дефицит энергетического угля:

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в 2020 году сократила добычу угля, по сравнению с 2019 годом, на 7,8% - до 28,8 млн тонн.

Украина в 2020 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 39,6% - до 1,69 млрд долл.

19 января 2021 года государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны заявляла о критической ситуации с запасами угля на складах теплоэлектростанций в связи с наступлением холодов.

Украина в январе-марте 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,5% - до 474,5 млн долл.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 7 по 14 апреля текущего года увеличились на 22% – до 658 тыс. тонн.

В середине июля из-за нехватки топлива были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС, а по причине вывода в аварийный ремонт не работали еще 9 энергоблоков тепловых станций. В работе оставались 35 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

В свою очередь, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не беспокоиться из-за массовой остановки тепловых энергоблоков и заверил что "все будет хорошо".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала крупнейших в Украине производителей тепловой энергии на 6 млн грн из-за низких запасов угля в зимний период 2020-2021 годов, что привело к возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии.

По состоянию на 16 июля общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ составили 1,1 млн тонн, что меньше планового показателя.

5 августа 2021 года украинцев предупредили, что отопительный сезон может оказаться рекордно холодным.

Автор: Елена Коваленко