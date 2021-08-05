Низкие запасы угля могут привести к кризисной ситуации зимой, как это уже было в отопительный период 2020-2021 годов.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 803 тысячи тонн, что в 3,2 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, что ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона, если темпы накопления угля не будут увеличены.

Согласно данным Министерства энергетики, по состоянию на 4 августа запасы антрацитового угля составляют 255 тыс. тонн, что 25% меньше, чем в прошлом году.

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Запасы угля газовой марки составляют 548 тыс. тонн, что в 3,9 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Запасы угля: что необходимо знать

В середине июля из-за нехватки топлива были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС, а по причине вывода в аварийный ремонт не работали еще 9 энергоблоков тепловых станций. В работе оставались 35 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

В свою очередь, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не беспокоиться из-за массовой остановки тепловых энергоблоков и заверил что "все будет хорошо".

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала крупнейших в Украине производителей тепловой энергии на 6 млн грн из-за низких запасов угля в зимний период 2020-2021 годов, что привело к возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии.

По состоянию на 16 июля общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ составили 1,1 млн тонн, что меньше планового показателя.

Автор: Игорь Орел