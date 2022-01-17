Стоимость барреля мартовской нефти Brent 17 января к 7:48 по Киеву составила $86,20.

Фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.

Об этом сообщает Investing.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 17 января к 7:48 по Киеву составила $86,20 (+0,16%).

Баррель февральской нефти WTI торговался по $83,53 (+0,28%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $86,06 и $83,30 соответственно.

Цены на нефть в 2021 году:

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

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