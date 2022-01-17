Баррель февральской нефти WTI торговался по $83,53 / Иллюстрация REUTERS
Фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.
Об этом сообщает Investing.
Стоимость барреля мартовской нефти Brent 17 января к 7:48 по Киеву составила $86,20 (+0,16%).
Баррель февральской нефти WTI торговался по $83,53 (+0,28%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $86,06 и $83,30 соответственно.
Скриншот index.minfin.com.ua
Скриншот index.minfin.com.ua
Цены на нефть в 2021 году:
- Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.
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- Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.
- Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
- 17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
- 22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.
- В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 6 января к 16:55 по Киеву составила $82,33 (+1,89%).