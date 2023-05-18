На момент российского вторжения в Украину Молдова на 100% зависела от поставок российских энергоресурсов.

Молдова больше не зависит от поставок газа из России, так как теперь она полностью интегрирована в европейскую энергетическую сеть

Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан на конференции по вопросам безопасности в Бухаресте, отметив при этом, что на момент российского вторжения в Украину Молдова на 100% зависела от поставок российских энергоресурсов.

Видео дня

"Молдове больше не нужен российский газ, она интегрирована как технически, так и коммерчески в европейскую энергетическую сеть", — заявил Речан.

Кроме того, политик отметил, что с начала российского вторжения Молдова вдвое увеличила свой военный бюджет. Ранее правительство в Кишиневе неоднократно обвиняло власти РФ в попытках дестабилизировать ситуацию в стране - в том числе речь шла о работе внутри Молдовы агентов российских спецслужб.

Война в Украине и позиция Молдовы

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

7 февраля 2023 года Украина начала импорт газа через Молдову.

2 апреля 2023 года Молдова заявила о том, что решила отказаться от российских энергоносителей. Как заявила президент страны Майя Санду, в вопросах поставки газа Молдова уже "практически независима" от России. Однако страна зависит от ценовой ситуации на европейском энергетическом рынке, поэтому нужны инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

Президент Молдовы отметила, что полная энергонезависимость от России станет возможна через два года, когда будет закончено строительство магистральной линии электропередач Кишинев-Вулканешты. Эта линия позволит объединить энергосистемы Молдовы и Румынии.

7 апреля 2023 года Молдова подписала газовый контракт с Грецией.

Вас также могут заинтересовать новости: