Минэнерго разработало план усиления кибербезопасности в энергетике
Министерство энергетики разработало план мероприятий по усилению кибербезопасности в энергетике, предусматривающий создание проектного офиса для привлечения международной технической помощи и проведение аудита текущего состояния кибербезопасности в энергетике.
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, план мероприятий предусматривает организацию секторального центра кибербезопасности критической энергетической инфраструктуры, который обеспечит обмен информацией о киберугрозах среди объектов такой инфраструктуры.
Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает закрепить на законодательном уровне стандарты услуг по киберзащите.
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