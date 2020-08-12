Минэнерго разработало план усиления кибербезопасности в энергетике

В частности, он предусматривает создание проектного офиса для привлечения международной технической помощи.

Министерство энергетики разработало план мероприятий по усилению кибербезопасности в энергетике, предусматривающий создание проектного офиса для привлечения международной технической помощи и проведение аудита текущего состояния кибербезопасности в энергетике.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, план мероприятий предусматривает организацию секторального центра кибербезопасности критической энергетической инфраструктуры, который обеспечит обмен информацией о киберугрозах среди объектов такой инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает закрепить на законодательном уровне стандарты услуг по киберзащите.

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