По словам министра энергетики, это позволит производителям формировать коммерческую стратегию продажи электричества и выходить на разные сегменты рынка.

Министерство энергетики предложит производителям электричества из возобновляемых источников энергии вместо получения "зеленого" тарифа выбрать схему "премиальной продажи" электричества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Минэнерго работает над правовой базой для привлечения игроков ВИЭ для участия их в рынке электрической энергии. Одним из механизмов такого привлечения является переход на выбор от систем поддержки производителей по "зеленому" тарифу к системе Feed-in Premiums. Это позволит производителям быть полноценным участником рынка электроэнергии, формировать свою коммерческую стратегию продажи и выходить на разные сегменты рынка", - сказал он.

Также Минэнерго разрабатывает изменения в систему поддержки производителей малой генерации, сказал он, не уточнив какие именно.

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Что такое Feed-in Premiums

По схеме льготной премии (Feed-in Premiums) электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обычно продается на спотовом рынке электроэнергии, и производители ВИЭ получают премию сверх рыночной цены на их производство электроэнергии.

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Автор: Анна Бредихина