Министерство энергетики предложит производителям электричества из возобновляемых источников энергии вместо получения "зеленого" тарифа выбрать схему "премиальной продажи" электричества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Минэнерго работает над правовой базой для привлечения игроков ВИЭ для участия их в рынке электрической энергии. Одним из механизмов такого привлечения является переход на выбор от систем поддержки производителей по "зеленому" тарифу к системе Feed-in Premiums. Это позволит производителям быть полноценным участником рынка электроэнергии, формировать свою коммерческую стратегию продажи и выходить на разные сегменты рынка", - сказал он.
Также Минэнерго разрабатывает изменения в систему поддержки производителей малой генерации, сказал он, не уточнив какие именно.
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Что такое Feed-in Premiums
По схеме льготной премии (Feed-in Premiums) электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обычно продается на спотовом рынке электроэнергии, и производители ВИЭ получают премию сверх рыночной цены на их производство электроэнергии.
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