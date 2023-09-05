Речь идет о более чем 20 обысках, которые проводят в рамках ранее открытого уголовного производства.

Служба безопасности Украины проводит более 20 обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, правоохранители при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, которое касается злоупотреблений на восстановлении энергетики.

Сейчас работники Службы безопасности проводят более 20 обысков в нескольких областях. Все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

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Обыски СБУ - последние новости

Сегодня утром стало известно, что правоохранители пришли к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в квартире чиновника обыски.

"Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города. На каком основании: решение Шевченковского суда Киева", - отметил он.

Стоит добавить, что Украина продолжает готовиться к зиме. Министр энергетики Герман Галущенко объявил, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов ограничения подачи электроэнергии потребителям вводить не планируется.

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