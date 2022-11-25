Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями - это серьезный повод для волнения.

Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены.

Такое заявление в Twitter сделал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отметив при этом, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной.

"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной", — сказал Гросси.

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Глава международного агентства отметил, что это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.

"Это было невозможно представить до этой трагической войны. И это чрезвычайно волнует. Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены", - заявил Рафаэль Гросси.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были остались без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

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