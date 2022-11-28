Российские захватчики так и не заставили работников станции сотрудничать с "Росатомом".

Российские оккупанты не пускают на территорию Запорожской атомной электростанции ее работников.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, по имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию ЗАЭС тем работникам станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".

Ранее было известно, что оккупанты не оставляют попыток заставить работников ЗАЭС подписать контракты с "Росатомом" и придумывают новые средства склонить людей к сотрудничеству.

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К агитации привлекали топ-менеджмент российской госкорпорации – первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого замглавы "Росэнергоатома" Александра Шутикова.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признавал, что украинский персонал, выполняющий жизненно важные задачи на захваченной россиянами Запорожской АЭС, находится под постоянным давлением.

Ситуация на Запорожской АЭС – последние новости

Крупнейшая АЭС в Европе, расположенная в Энергодаре Запорожской области, находится в оккупации российскими войсками с марта. Периодически захватчики наносят удары по территории станции, подвергая весь мир опасности ядерной катастрофы. В частности, 23 ноября из-за очередной атаки России по энергосистеме Украины Запорожская АЭС переходила в режим полного блэкаута.

С сентября на станции находятся эксперты МАГАТЭ. Эта организация хочет создать зону безопасности и защиты на территории АЭС. Россияне отрицали возможность демилитаризации станции.

27 ноября президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что захватнические войска могут готовиться к выходу с территории ЗАЭС.

В Офисе президента Украины убеждены, что российские войска не смогут удержать Запорожскую атомную электростанцию.

"Они уйдут оттуда, потому что их линия обороны постепенно начинает отходить к границам Российской Федерации", – заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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