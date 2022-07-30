Ранее основными причинами подорожания топлива были высокие цены на рынке нефти.

Основной риск роста цен на топливо - это высокая волатильность валютного курса.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время информационного телемарафона.

"На сегодня основной риск - это именно валютный курс. Если до этого высоким риском были цены на рынке нефти и нефтепродуктов, то сейчас это курс валют, который сегодня в Украине очень волатильный", - рассказал он.

Кроме этого, эксперт спрогнозировал, что может быть с ценами на различные виды топлива в ближайшее время.

"На сегодня у нас есть профицит по дизтопливу, потому что законтрактовано на июль где-то на 17 процентов больше, чем в июне. Это около 570 тыс. тонн... в ближайшее время больших колебаний на дизтопливо не должно быть", - отметил Омельченко.

Что касается бензина, по словам эксперта, существует его небольшой дефицит, в частности, на марку А-95. На этот вид топлива возможно некоторое увеличение цены.

"С бензином есть определенный дефицит, и здесь на несколько гривен может быть повышение цен", - подытожил он.

Справка УНИАН. До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси. В апреле оккупанты уничтожили единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.), а также около 20 нефтебаз.

В последнюю неделю апреля в Украине начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

21 июля Нацбанк Украины повысил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл. Некоторые сети АЗС отреагировали на это повышением цен на бензин и дизтопливо.

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