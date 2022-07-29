Выход УЗ на топливный рынок может привести к снижению розничных цен на дизельное топливо.

Уже вскоре на украинском топливном рынке появится новый мощный игрок – "Укрзализныця". Компания подписала прямые контракты с иностранными производителями.

Об этом пишет Forbes.

Кроме ExxonMobil Asia Pacific УЗ подписала соглашения с польским нефтяным концерном Orlen, его литовским подразделением Orlen Lietuva, и польским импортером топлива Unimot Paliwa. Идут переговоры с другими потенциальными поставщиками и производителями, добавили в УЗ.

Прямые контракты позволят УЗ сэкономить примерно 10% в цене топлива, поскольку теперь компания не будет платить маржу трейдерам, считает аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Кроме удовлетворения собственных потребностей, УЗ планирует продавать топливо аграриям и госпредприятиям.

Выход УЗ на топливный рынок может привести к снижению розничных цен на дизельное топливо от 2,5 грн/л до 5,0 грн/л, ожидает Сиренко.

В отличие от дизельного топлива, страна все еще испытывает острую нехватку бензина, особенно в Центральной Украине, говорит директор по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук. Причина дефицита - для перевозки бензина недостаточно техники, объясняет владелец сети АЗС Prime Дмитрий Ленушкин. В отличие от дизельного топлива, для бензина нужны более надежные бензовозы, потому что он более пожароопасен. Такой техники в Украине втрое меньше, чем для перевозки дизтоплива, говорит Дмитрий Ленушкин.

Решение проблемы с дефицитом бензина может стать следующей задачей для УЗ. Компания уже ведет переговоры по закупке бензина и автогаза с потенциальными поставщиками и производителями. "Объемы, цены, условия и сроки поставки обсуждаются", – ответили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, средняя цена на автогаз за неделю в сетях АЗС снизилась на 3,61 гривны – до 33,52 грн/л. За прошлый месяц средняя цена на автогаз снизилась на 2 гривни.

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