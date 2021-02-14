В январе и в феврале из-за кризиса в энергетике Украина была вынуждена импортировать электроэнергию из Беларуси и России.

Украина увеличит добычу угля, чтобы не импортировать его с неподконтрольных территорий Донбасса или из России.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Отвечая на вопрос о том, почему сейчас шахты, которые уже не работали пол года, начинают работать, он сказал: "Чтобы не импортировать уголь из "ЛНР", "ДНР" или России. Ответ очевиден... То, что мы можем, мы сейчас увеличим добычу. Тоже есть вопросы себестоимости. Много других вопросов. Но нет простых решений, нет решений, которые всех устраивали бы. Иногда это просто из двух плохих решений выбрать менее плохое решение", - заявил Витренко.

"Сейчас есть нехватка угля. Потому что, с одной стороны, мы вроде развиваем зеленую энергетику, тратим огромное количество денег из государственного бюджета, но забыли о мощности, которые должны дополнять зеленую энергетику. Это мощности для хранения энергии, мощности тех же гидроаккумулирующих электростанций, которых сейчас недостаточно для того, чтобы сохранять энергию. И что получается? Что летом у нас избыток энергии вообще, в частности энергии зеленой генерации. При этом не ремонтируется нормально угольная генерация. А зимой нужна угольная генерация", - добавил и. о. министра.

Украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЭКУ, одной из причин является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

По состоянию на начало февраля на электростанциях было менее пол миллиона тонн угля, и большая часть его была сосредоточена на двух ТЭС – Славянской и Луганской (на линии фронта в городе Счастье).

В январе и в феврале были моменты, когда Украина просила технической помощи у энергосистемы Беларуси, а в феврале Киев также вынужден был импортировать электроэнергию из России.

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Автор: УНИАН