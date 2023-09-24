Если потребление сократят, ЕС сэкономит до марта 2024 года еще 65 млрд кубометров, однако сократить потребление газа еще на 15%, как в прошлом году, уже не получится.

На сегодня ЕС зависит от российского газа менее чем на 8%. Однако заменить эти 8% газа практически невозможно.

По словам еврокомиссара Кадри Симсон, если потребление сократят, ЕС сэкономит до марта 2024 года еще 65 млрд кубометров, однако сократить потребление газа еще на 15%, как в прошлом году, уже не получится, потому что и у промышленности, и у населения почти исчерпаны возможности для экономии, а новые — дело затратное и долгое, пишет ВВС.

По оценкам IEA, в первом полугодии 2023 года спрос на газ в ЕС упал на 30 млрд кубометров. Таким образом, чтобы прогнозы Симсон стали реальностью, европейцам придется втиснуться в самые холодные месяцы с такими же показателями, как и прошлогодней зимой, выдавшейся рекордно теплой.

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Пока что Европейский центр Коперника прогнозирует температуры выше нормы в октябре и в целом мягкую погоду в Западной Европе вплоть до конца декабря. Но морозные месяцы традиционно - январь и февраль, и на них прогнозы пока не выписаны.

Ситуация с газом

В январе 2023 года теплая зима лишила Путина газового козыря.

Евросоюз объявил о намерении к 2027 году полностью отказаться от закупок ископаемого топлива в России. То есть признал, что в ближайшие три-четыре года без российских углеводородов ему не обойтись.

Эксперты рассказали, что будет в Европе с газом при худшем сценарии. По состоянию на 24 сентября 2023 года, как только ЕС загрузил 90% мощностей своих хранилищ, он резко увеличил поставки газа в Украину.

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