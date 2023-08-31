Даже в условиях обстрелов россиянами газовых объектов, Украина все равно сможет обеспечить стабильную работу ГТС.

Украинская газотранспортная система (ГТС) и подземные хранилища газа (ПХГ) готовы работать в условиях полного прекращение транзита российского газа через нашу страну.

Как говорится в отчете USAID - Проект энергетической безопасности, такая техническая оценка предоставлена международной экспертной группой после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ по потенциальным сценариям в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа.

"Исследование подтверждает, что Украина может реэкспортировать в ЕС объемы газа, которые, как ожидается, накопятся в ПХГ "Укртрансгаза" в режиме таможенного склада. Это возможно как в течение короткого периода (что, по мнению трейдеров, является наиболее вероятным сценарием), так и в течение всего зимнего сезона, до конца марта 2024 года", - считают эксперты.

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Маневренность ГТС Украины и резервная мощность газохранилищ компании "Укртрансгаз" обеспечивают возможность поставки необходимых объемов при всех сценариях стресс-тестов, которые были рассмотрены и смоделированы.

Также эксперты отмечают, что даже в условиях обстрелов россиянами газовых объектов во время зимнего периода, Украина все равно сможет обеспечить стабильную работу газотранспортной инфраструктуры.

"Мы получили подтверждение надежности обеспечения бесперебойной работы иностранных компаний с украинскими ПХГ. Независимая техническая оценка любого процесса всегда является необходимостью. Это подтверждает, что наши процессы соответствуют международным стандартам. Что само по себе уже является гарантией услуг, которые мы предоставляем", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Спрос на украинскую ГТС

Сейчас европейские газовые хранилища заполнены на 90% и для того, чтобы продолжать запасаться голубым топливом иностранные компании активно закачивают газ в украинские газохранилища, несмотря на военные вызовы.

Всего в этом сезоне оператор украинских газовых хранилищ - госкомпания "Укртрансгаз" - предлагает клиентам мощности в более 10 миллиардов кубометров для хранения голубого топлива, при общей мощности хранилищ 30 миллиардов кубометров.

До этого, на некоторое время спрос на хранение газа в Украине среди европейцев снизился из-за опасений, что топливо технически невозможно будет вернуть из-за войны и обстрелов россиян.

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