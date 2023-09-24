Как только ЕС загрузил 90% мощностей своих хранилищ, он резко увеличил поставки газа в Украину.

На фоне того, что полных хранилищ недостаточно, чтобы избежать кризиса, Европа, которая ищет, как сэкономить и куда еще закачать газ, может использовать украинские газовые хранилища.

Как говорится в материале ВВС, газовые трейдеры предлагают украинские хранилища, которые в отличие от европейских, сейчас заполнены лишь на 35%. Как только ЕС загрузил 90% своих мощностей, он резко увеличил поставки в Украину.

Как отмечает аналитик Bruegel Бен Маквильямс, еженедельные объемы прокачки газа через трубопроводы, которые когда-то поставляли российский газ в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию, а теперь работают реверсом, превышают 200 млн кубометров. Это эквивалентно 4% всего европейского импорта или 40% импорта газа из России.

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Нынешний уровень газа в хранилищах практически гарантирует ЕС комфортную зиму, уверены эксперты.

"Даже при наихудшем сценарии (холодная зима и сокращение предложения сжиженного газа на мировом рынке) газ в хранилищах все равно останется, даже если российские поставки остановятся", - заявил аналитик Bruegel Георг Закман.

"Россия сейчас поставляет в ЕС около 1,7 млрд кубометров в месяц. Поэтому даже если поставки остановятся, само по себе это не приведет к дефициту газа зимой. Как и любые холода", - прогнозирует главный экономист энергетического директората Еврокомиссии Мигель Хиль Тертре.

Ситуация с газом

В июне 2023 года сообщалось о том, что в связи с тем, что Европа быстро заполняет свои доступные хранилища газа, страны ищут все больше и больше мощностей в преддверии зимы.

Европе могут понадобиться украинские газовые хранилища. Сообщалось о том, власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине.

Однако в швейцарской энергетической компании Axpo, которая ранее хранила газ в Украине, подчеркнули, что в настоящее время риски для украинской энергетической инфраструктуры колоссальные.

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