Украинцы могут рационально пользоваться бытовыми приборами, что позволит экономить деньги при оплате электроэнергии.

Во время войны украинцев уже не раз предупреждали, что их ждет тяжелый отопительный сезон. Поэтому важно экономить электроэнергию, которая генерируется с помощью природного газа.

Как рассказали в "Киевтеплоэнерго", украинцы могут рационально пользоваться бытовыми приборами, что позволит экономить деньги при оплате электроэнергии.

В компании отметили, что существует шесть способов экономного использования электроэнергии, которые помогут гражданам сэкономить не только энергию, но и собственные деньги:

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Холодильник надо ставить подальше от плиты и радиаторов

Из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, а это приводит к использованию большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы прибора.

Эксперты напоминают, что расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см, поскольку неправильное расположение приводит к потреблению на 30% больше электроэнергии

Стиральную машину загружайте на разрешенный максимум, потому что при частичной загрузке прибор использует такое же количество энергии, как при полном

90% энергии идет на нагрев воды, поэтому надо правильно выбирать температуру стирки

В электрочайнике кипятите только необходимое количество воды и регулярно очищайте его от накипи

Это позволит вам повысить теплопроводность и уменьшит потребление электроэнергии.

Гладить начинайте те вещи, которые требуют более низкой температуры, после чего стоит добавлять температуру и продолжать гладить другие вещи.

Бойлер необходимо настроить на оптимальную температуру, так как слишком высокая приведет к увеличению использования энергии и дополнительной нагрузки на прибор.

Не надо выключать бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.

Во время приготовления пищи на электроплите надо пользоваться посудой с крышкой

Блюдо приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше.

В "Киевтеплоэнерго" также отмечают, что экономить на электроэнергии можно, если все бытовые приборы изменить на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++.

С приближением морозов становится все понятнее - этой зимой в домах украинцев может быть очень холодно. УНИАН выяснил, как уже сейчас можно утеплить свои дома и во сколько это обойдется.

Ранее, как писал УНИАН, Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков, и как подготовиться к вероятному "блэкауту".

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