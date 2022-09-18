Как экономить электроэнергию дома / фото УНИАН

Во время войны украинцев уже не раз предупреждали, что их ждет тяжелый отопительный сезон. Поэтому важно экономить электроэнергию, которая генерируется с помощью природного газа.

Как рассказали в "Киевтеплоэнерго", украинцы могут рационально пользоваться бытовыми приборами, что позволит экономить деньги при оплате электроэнергии.

В компании отметили, что существует шесть способов экономного использования электроэнергии, которые помогут гражданам сэкономить не только энергию, но и собственные деньги:

Видео дня
  • Холодильник надо ставить подальше от плиты и радиаторов

Из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, а это приводит к использованию большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы прибора.

Эксперты напоминают, что расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см, поскольку неправильное расположение приводит к потреблению на 30% больше электроэнергии

  • Стиральную машину загружайте на разрешенный максимум, потому что при частичной загрузке прибор использует такое же количество энергии, как при полном

90% энергии идет на нагрев воды, поэтому надо правильно выбирать температуру стирки

  • В электрочайнике кипятите только необходимое количество воды и регулярно очищайте его от накипи

Это позволит вам повысить теплопроводность и уменьшит потребление электроэнергии.

  • Гладить начинайте те вещи, которые требуют более низкой температуры, после чего стоит добавлять температуру и продолжать гладить другие вещи.
  • Бойлер необходимо настроить на оптимальную температуру, так как слишком высокая приведет к увеличению использования энергии и дополнительной нагрузки на прибор.

Не надо выключать бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.

  • Во время приготовления пищи на электроплите надо пользоваться посудой с крышкой

Блюдо приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше.

В "Киевтеплоэнерго" также отмечают, что экономить на электроэнергии можно, если все бытовые приборы изменить на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++.

С приближением морозов становится все понятнее - этой зимой в домах украинцев может быть очень холодно. УНИАН выяснил, как уже сейчас можно утеплить свои дома и во сколько это обойдется.

Ранее, как писал УНИАН, Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков, и как подготовиться к вероятному "блэкауту".

Вас также могут заинтересовать новости: