Во время войны украинцев уже не раз предупреждали, что их ждет тяжелый отопительный сезон. Поэтому важно экономить электроэнергию, которая генерируется с помощью природного газа.
Как рассказали в "Киевтеплоэнерго", украинцы могут рационально пользоваться бытовыми приборами, что позволит экономить деньги при оплате электроэнергии.
В компании отметили, что существует шесть способов экономного использования электроэнергии, которые помогут гражданам сэкономить не только энергию, но и собственные деньги:
- Холодильник надо ставить подальше от плиты и радиаторов
Из-за высокой температуры увеличивается нагрузка на компрессор, а это приводит к использованию большего количества электроэнергии и к уменьшению срока службы прибора.
Эксперты напоминают, что расстояние от холодильника до стены должно составлять не менее 5 см, поскольку неправильное расположение приводит к потреблению на 30% больше электроэнергии
- Стиральную машину загружайте на разрешенный максимум, потому что при частичной загрузке прибор использует такое же количество энергии, как при полном
90% энергии идет на нагрев воды, поэтому надо правильно выбирать температуру стирки
- В электрочайнике кипятите только необходимое количество воды и регулярно очищайте его от накипи
Это позволит вам повысить теплопроводность и уменьшит потребление электроэнергии.
- Гладить начинайте те вещи, которые требуют более низкой температуры, после чего стоит добавлять температуру и продолжать гладить другие вещи.
- Бойлер необходимо настроить на оптимальную температуру, так как слишком высокая приведет к увеличению использования энергии и дополнительной нагрузки на прибор.
Не надо выключать бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля.
- Во время приготовления пищи на электроплите надо пользоваться посудой с крышкой
Блюдо приготовится быстрее, а электроэнергии будет потреблено меньше.
В "Киевтеплоэнерго" также отмечают, что экономить на электроэнергии можно, если все бытовые приборы изменить на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++.
С приближением морозов становится все понятнее - этой зимой в домах украинцев может быть очень холодно. УНИАН выяснил, как уже сейчас можно утеплить свои дома и во сколько это обойдется.
Ранее, как писал УНИАН, Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков, и как подготовиться к вероятному "блэкауту".
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