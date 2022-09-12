Накануне российские оккупанты осуществили ракетный удар по харьковской ТЭС-5 - одной из крупнейших в Украине.

Удачное контрнаступление наших Сил обороны и деокупация населенных пунктов лишили оккупантов возможности властвовать и терроризировать население на захваченных территориях, поэтому сейчас они прибегают к энергетическому шантажу с обстрелом электростанций на освобожденных территориях Украины.

Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков, а так же несколько советов, как подготовиться к вероятному "блэкауту":

На случай исчезновения электроэнергии

подготовьте запас воды, еды, лекарств, батареек, фонариков, свечей и спичек; чтобы сохранить тепло в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами; купите дизельный или бензиновый генератор - он позволит на некоторое время включить электроэнергию.

Как оставаться на связи

если связь вашего оператора исчезнет, вы можете подключаться к сети других операторов;

Как писал УНИАН, вчера 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях Украины раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

Видео дня

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

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