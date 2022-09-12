Удачное контрнаступление наших Сил обороны и деокупация населенных пунктов лишили оккупантов возможности властвовать и терроризировать население на захваченных территориях, поэтому сейчас они прибегают к энергетическому шантажу с обстрелом электростанций на освобожденных территориях Украины.
Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков, а так же несколько советов, как подготовиться к вероятному "блэкауту":
- На случай исчезновения электроэнергии
- подготовьте запас воды, еды, лекарств, батареек, фонариков, свечей и спичек;
- чтобы сохранить тепло в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами;
- купите дизельный или бензиновый генератор - он позволит на некоторое время включить электроэнергию.
- Как оставаться на связи
- если связь вашего оператора исчезнет, вы можете подключаться к сети других операторов;
Как писал УНИАН, вчера 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях Украины раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.
Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.