Первичное и конечное потребление электроэнергии в Украине должно сократиться на 22,3% и 17,1% соответственно.

Правительство Украины утвердило Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Кабинет министров принял сегодня, 29 декабря, на своем заседании.

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Национальный план действий по энергоэффективности направлен на достижение национальной цели: первичное и конечное потребление энергии в Украине в 2030 году должно сократиться на 22,3% и 17,1% соответственно.

"Первичное и конечное потребление в Украине не должно превышать 91,5 млн тонн и 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента. То есть первичная - это непереработанная энергия, так называемая, нефть, газ, уголь, а конечная – это потребленная энергия", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, важным элементом плана является сокращение выбросов углерода на 56,6 млн тонн.

Мероприятия по энергоэффективности будут касаться зданий, бюджетного сектора, промышленности, транспорта и энергетики, и начнутся в 2022 году.

"Большая термомодернизация":

1 декабря 2021 года во время ежегодного послания в зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году начнется масштабная программа "Большая термомодернизация", что позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

Реализация программы президента Владимира Зеленского по термомодернизации многоэтажных домов, школ, садиков, больниц позволит сократить потребление газа в Украине на 30-40%.