Новым главой ведомства назначен замминистра энергетики Юрий Бойко.

Кабмин уволил исполняющего обязанности министра энергетики Ольгу Буславец и назначил на эту должность заместителя министра энергетики Юрия Бойко.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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«Поздравляю с назначением нового и.о. министра энергетики Юрия Николаевича Бойко. Не путать с лидером ОПЗЖ Юрием Анатольевичем Бойко», - написал он.

Агентству УНИАН Герус подтвердил, что соответствующее решение об увольнении действующего и.о. главы Минэнерго Ольги Буславец приняло правительство.

На сайте Кабмина сообщается, что 20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров Украины №604 о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Буславец О.А.

«Временное исполнение обязанностей министра энергетики возложено на Бойко Юрия Николаевича, который до этого работал заместителем министра. Во время заседания правительства премьер-министр поблагодарил Ольгу Буславец за изменения, которые удалось реализовать в эти непростые для страны месяцы», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде.

Что предшествовало

27 мая Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым функции Министерства энергетики и защиты окружающей среды разделяются на два ведомства.

Министерство экологии выделено в отдельное ведомство, а Министерство энергетики продолжит функционировать на прежней основе.

16 апреля Кабинет министров Украины назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды для исполнения обязанности главы министерства.

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Автор: Анна Бредихина