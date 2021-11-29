Теперь "Нафтогаз" может продавать топливо для нужд населения только поставщикам, которые являются участниками балансирующей группы.

Кабинет министров установил, что НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа для населения только поставщикам, которые входят в балансирующую группу.

Соответствующее постановление №1237 правительство приняло сегодня, 29 ноября.

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"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей, при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной в соответствии с распоряжением Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодекса газотранспортной системы", – говорится в постановлении.

Цена на газ:

В октябре 2021 года практически весь сегмент поставок газа населению - более 50 газоснабжающих компаний - начал работать в составе балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины".

В состав балансирующей группы все поставщики газа для населения будут получать газ по одинаковой цене - 7,42 грн за кубометр. После завершения действия новых договоров, поставщики должны перейти на биржевую торговлю.

12 ноября 2021 года Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон.

Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.

29 ноября 2021 года газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре.

Автор: Анна Бредихина