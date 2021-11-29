Кабинет министров установил, что НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа для населения только поставщикам, которые входят в балансирующую группу.
Соответствующее постановление №1237 правительство приняло сегодня, 29 ноября.
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"Акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей, при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной в соответствии с распоряжением Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодекса газотранспортной системы", – говорится в постановлении.
Цена на газ:
В октябре 2021 года практически весь сегмент поставок газа населению - более 50 газоснабжающих компаний - начал работать в составе балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины".
В состав балансирующей группы все поставщики газа для населения будут получать газ по одинаковой цене - 7,42 грн за кубометр. После завершения действия новых договоров, поставщики должны перейти на биржевую торговлю.
12 ноября 2021 года Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон.
Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.
29 ноября 2021 года газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре.