Самые высокие тарифы на газ потребителям установила компания "Херсонобленерго".

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

Цены будут колебаться от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа.

Наименьшую цену в декабре своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.

Читайте такжеМеморандум МВФ: цены на газ для населения вырастут на 200% – экспертДалее идут ценовые предложения компаний Neogas (7,80 грн за куб. м.) и "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб. м.).

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".

Наивысшими тарифы на газ будут для потребителей компании "Херсонобленерго" – 13,5 грн за куб. м.

Напомним, 12 ноября Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон.

Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.

Автор: Герасименко Валентина