Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре.
Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.
Цены будут колебаться от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа.
Наименьшую цену в декабре своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.
Читайте такжеМеморандум МВФ: цены на газ для населения вырастут на 200% – экспертДалее идут ценовые предложения компаний Neogas (7,80 грн за куб. м.) и "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб. м.).
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".
Наивысшими тарифы на газ будут для потребителей компании "Херсонобленерго" – 13,5 грн за куб. м.
Напомним, 12 ноября Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон.
Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.