Для недопущения аварий, в Киеве и области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Из-за российских террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, в регионе возник дефицит мощности, сообщили в компании ДТЭК.

Для недопущения аварий, в Киеве и области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

С 11:20 10 октября НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали значительное количество промышленных и бытовых клиентов Киева.

Видео дня

Для того чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы по требованию НЭК Укрэнерго, ДТЭК будет вынужден частично ограничивать потребление электроэнергии клиентами до стабилизации ситуации.

"Для этого будут составляться графики поочередного электроснабжения. Начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов", - сообщили в компании.

В ДТЭК просят украинцев в период вечернего максимума потребления не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники, и т. п).

Напомним, в понедельник 10 октября российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине.