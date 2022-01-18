По мнению эксперта, в случае реверса газа, платежки украинцев станут гораздо "тяжелее".

У Украины нет прямых контрактов на поставку газа из России и запуск "Северного потока-2" может существенно отразиться на платежках украинцев.

Об этом в интервью "Голос.ua" заявил экономист Олег Пендзин.

"У Украины нет прямого контракта на поставку газа для собственных нужд из РФ – есть только контракт на транзит РФ-Европа. ГТС это "труба", которая идет в одном направлении – из РФ в Европу. В этой трубе реверсных участков практически нет", - отметил экономист.

Эксперт напомнил, что Украина получает газ по так называемому виртуальному реверсу.

"Чтобы понять, как Украина сейчас качает газ из Европы при "трубе", которая технически не адаптирована к этому, нужно понять: Украина получает газ по так называемому виртуальному реверсу. Это значит, что в конце транзитной "трубы" (ГТС) есть словацкая или венгерская компания, которая является получателем российского газа. Эта компания заключает с НАК "Нафтогаз Украины" договор о том, что она часть этого газа продает Украине", - отметил эксперт.

Читайте такжеУ Украины еще есть минимальный шанс составить конкуренцию "Северному потоку-2" - эксперт

По словам экономиста, это газ, который не доходит до Европы.

"Украина на объем купленного у этой компании газа забирает этот газ из транзитной "трубы" на территории Украины. Это газ, который не доходит до Европы. Так отбирать газ из ГТС можно на территории Харьковской области, Полтавской области. И этот газ сразу идет в распределительные сети, и эти сети доводят газ до конечного потребителя. А теперь представьте, что нет этого газового транзита из РФ. Значит, нет газа и для украинцев. Потому "труба" начнет работать в фактическом реверсе: поток газа будет развернут в сторону западной границы на восток. Если этого не сделать, на востоке Украины украинцы не получат газ", - заявил Пендзин.

Экономист также напомнил, что сейчас давление в ГТС обеспечивается магистральной "трубой".

"Получается вот что: Украина качает транзитный российский газ, россияне оплачивают этот транзит согласно действующему до 2024 года контракту, Украина отбирает часть газа по так называемому виртуальному реверсу, а в магистральной "трубе" поддерживается высокое давление. В этом случае фактически за давление газа в трубе платят россияне, оплачивая транзит. В платежках украинцев оплата за этот транзит составляет приблизительно 1,5 гривны сейчас", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, в случае реверса газа, платежки украинцев станут гораздо "тяжелее".

"Если же будет отрезана российская "труба" и будет начат фактический реверс газа, то за работу больших компрессоров будет платить не "Газпром", а украинцы. Так вот стоимость транспортировки газа в этом случае, по некоторым подсчетам, может вырасти в 10 раз, и платить за это украинцы будут уже из своих карманов – за сам импортный газ и за его дорогую транспортировку. Я допускаю, это будет в разы дороже, чем сейчас", - отметил эксперт.

"Северный поток-2":