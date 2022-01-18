10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

В случае, если стоимость прокачки газа через российский газопровод "Северный поток-2" будет слишком высокой, у Украины будет шанс на конкуренцию за рынок транзита.

Об этом в интервью "Голос.ua" заявил экономист Олег Пендзин.

"Мы должны понимать, что Европа будет прагматична, когда "Северный поток-2" будет выставлять стоимость транзита и стоимость газа. Если стоимость именно транзита, транспортировки через "Северный поток-2" будет достаточно высокой, то Украина еще сможет поконкурировать. Но, скорее всего, стоимость прокачки газа через "Северный поток-2" будет дешевле, чем через украинскую ГТС, поэтому европейцы откажутся от транзита газа через Украину", - отметил эксперт.

Как отметил эксперт, это будет крайне накладно для украинской экономики.

"Газ движется по "трубе", когда работает компрессор, который нагнетает давление. Для работы компрессора тоже нужен газ, который стоит денег. И чтобы прокачать малое количество газа, все равно нужно запускать компрессор и находить для его работы газ", - отметил эксперт.

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По словам экономиста затраты украинского госбюджета от уменьшения объема транзита газа не станут меньше.

"То есть затраты украинского госбюджета от уменьшения объема транзита газа не станут меньше: это все равно что вызвать такси-легковушку и получить автобус, и заплатить за проезд в автобусе как за перевозку 45-ти пассажиров. То есть качать через ГТС что 20 миллиардов кубометров, что 40 миллиардов кубометров газа – размер затрат одинаков. И возникает вопрос: захотят ли европейские потребители после 2024 года платить за транзит газа через Украину? Фигурально выражаясь, захотят ли они платить за "весь автобус"? Думаю, нет", - отметил эксперт.

"Северный поток-2":