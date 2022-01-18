В случае, если стоимость прокачки газа через российский газопровод "Северный поток-2" будет слишком высокой, у Украины будет шанс на конкуренцию за рынок транзита.
Об этом в интервью "Голос.ua" заявил экономист Олег Пендзин.
"Мы должны понимать, что Европа будет прагматична, когда "Северный поток-2" будет выставлять стоимость транзита и стоимость газа. Если стоимость именно транзита, транспортировки через "Северный поток-2" будет достаточно высокой, то Украина еще сможет поконкурировать. Но, скорее всего, стоимость прокачки газа через "Северный поток-2" будет дешевле, чем через украинскую ГТС, поэтому европейцы откажутся от транзита газа через Украину", - отметил эксперт.
Как отметил эксперт, это будет крайне накладно для украинской экономики.
"Газ движется по "трубе", когда работает компрессор, который нагнетает давление. Для работы компрессора тоже нужен газ, который стоит денег. И чтобы прокачать малое количество газа, все равно нужно запускать компрессор и находить для его работы газ", - отметил эксперт.
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По словам экономиста затраты украинского госбюджета от уменьшения объема транзита газа не станут меньше.
"То есть затраты украинского госбюджета от уменьшения объема транзита газа не станут меньше: это все равно что вызвать такси-легковушку и получить автобус, и заплатить за проезд в автобусе как за перевозку 45-ти пассажиров. То есть качать через ГТС что 20 миллиардов кубометров, что 40 миллиардов кубометров газа – размер затрат одинаков. И возникает вопрос: захотят ли европейские потребители после 2024 года платить за транзит газа через Украину? Фигурально выражаясь, захотят ли они платить за "весь автобус"? Думаю, нет", - отметил эксперт.
"Северный поток-2":
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.
- 10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
- 4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.
- 15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".
- На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.
- 27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.
- 28 декабря 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что "Северный поток-2" не может быть коммерческим проектом.
- 13 января 2022 года Сенат США отклонил проект санкций против "Северного потока-2".