В компании напомнили, что восстановление объектов генерации значительных ресурсов и времени.

Потребление электроэнергии в стране растет, для балансировки энергосистемы до областей доведены лимиты потребления.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, для обеспечения баланса в энергосистеме ко всем областям Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 8:00 до 24:00.

"По состоянию на 12:00 потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней", - говорится в сообщении.

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В энергокомпании напомнили, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

"В прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - добавили в "Укрэнерго".

В компании напоминают, что энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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