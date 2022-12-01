Стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE превысила $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Из-за резкого похолодания в Европе наблюдается рост цен на газ. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла на 9%, до $1707,66 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE превысила $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 13 октября. Базовые фьючерсы выросли на 5,2%.

По состоянию на 10:26 по Киеву стоимость газового фьючерса на бирже составила $1654,59 за 1 тыс. куб. м.

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Цены на природный газ в Европе поднялись из-за волны холодов, которая повысит спрос и проверит готовность региона к зиме в условиях ограниченных поставок.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по"Северному потоку-1".

2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию. Кроме того, 1 октября 2022 года"Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

24 ноября 2022 года Bloomberg писал о том, что транзит российского газа через Украину под угрозой.

29 ноября 2022 года Financial Times опубликовал материал о том, что Европа увеличила импорт российского газа.

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