В Одессе в результате российской атаки погибли люди, есть раненые и разрушения

По словам очевидцев, беспилотник упал на дорогу, в то время как по ней ехали автомобили.

Россияне нанесли по Одессе дроновый удар, в результате чего среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около семи утра, мониторинговые каналы сообщили об угрозе реактивных беспилотников.

Вскоре глава Одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил, что поврежден частный жилой дом. Позже он добавил, что в результате вражеской атаки в другом районе города погиб человек и есть информация о раненых.

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"В результате вражеской атаки на Одессу пострадали пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии... Повреждены автомобили. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки", – заявил чиновник.

Вскоре он добавил, что стало известно ещё об одном погибшем.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что погибла 44-летняя женщина, еще одна раненая умерла в больнице.

"Сведения о пострадавших устанавливаются. Разрушен одноэтажный жилой дом. Повреждено также дорожное покрытие… Информация о последствиях уточняется", – сказала Верба.

Впоследствии пресс-секретарь областной прокуратуры уточнила УНИАН, что вторая погибла, 1976 года рождения. Еще шесть человек (4 женщины 47-73 лет и 2 мужчин 24 и 42 лет) пострадали, люди госпитализированы.

Кроме того, по свидетельствам очевидцев , российский дрон "упал прямо на дорогу", взрыв был такой силы, что повалил дерево.

Также один из местных Telegram-каналов сообщил, что одну из девушек пытались реанимировать около 45 минут, но спасти её не удалось. У остальных пострадавших – осколочные ранения головы, рук и ног, переломы, ожоги.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, днём 11 ноября оккупанты нанесли удар с помощью дронов по рынку в центре Черноморска (Одесская область). В результате на месте погибла 47-летняя женщина, 9 человек были госпитализированы, состояние четырёх из них врачи оценили как тяжёлое, ещё одному человеку помощь была оказана на месте. Впоследствии стало известно, что от ранений скончались ещё три человека. Были повреждены около 30 торговых павильонов рынка, два частных жилых дома, здание лицея, шесть автомобилей и т. д.

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