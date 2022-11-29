С начала года Европа импортировала рекордные 111 миллиардов кубометров СПГ.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Европа увеличила импорт российского сжиженного газа (СПГ) на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Financial Times, на СПГ из России приходится 16% всего европейского морского импорта этого топлива за 2022 год. Почти весь объем был поставлен во Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

Как говорится в материале, Россия экспортировала в Европу 17,8 млрд кубометров СПГ, став вторым по объему поставщиком в регионе. Первое место занимают США с долей в 42 процента, на третьем – Катар с 13,7 процентами.

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"Общий объем 17,8 миллиарда кубометров – это небольшая часть от 62,1 миллиарда кубометров газа, поставленного за это время по трубопроводам, однако он оставляет Европу незащищенной от превращения в оружие Кремля", - говорится в материале.

По данным аналитиков из Refinitiv, с начала года Европа импортировала рекордные 111 миллиардов кубометров СПГ, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по"Северному потоку-1".

2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию. Кроме того, 1 октября 2022 года"Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

24 ноября 2022 года Bloomberg писал о том, что транзит российского газа через Украину под угрозой.

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