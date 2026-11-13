Самолеты L-39NG Skyfox откроют Украине уникальные возможности для борьбы с дронами, - TWZ

Они могут стать гораздо более экономичной альтернативой использованию фронтовых истребителей.

Чехия может поставить Украине до 16 реактивных самолетов Aero L-39NG Skyfox, что потенциально даст Киеву дополнительный инструмент для противодействия российским ударным беспилотникам. Портал TWZ рассказывает, в чем заключаются особенности этих самолетов, и как Украина может их использовать в охоте за дронами.

Aero L-39NG Skyfox – что это за самолет

Модель Skyfox создана на базе учебно-тренировочного реактивного самолета Aero L-39 Albatros – надежной советской машины, которая выпускалась тысячами экземпляров и эксплуатировалась по всему миру. Новый L-39NG был существенно переработан и модернизирован в 2010-х годах.

В обновленной конструкции Skyfox применены современные материалы, что позволило снизить вес и увеличить ресурс планера до 15 000 летных часов. Вместо оригинального двигателя советской разработки установлен американский турбовентиляторный двигатель Williams FJ44-4M, который обеспечивает значительно более высокую топливную эффективность и оснащен цифровой системой управления. Максимальная скорость Skyfox составляет около 900 км/ч, практический потолок – около 11 600 метров, а наличие пяти внешних узлов подвески позволяет размещать вооружение и другое целевое оборудование.

Видео дня

Самолет для борьбы с дронами

Компания Aero Vodochody разрабатывает концепцию Drone Hunter ("Охотник за дронами") специально для перехвата и поражения беспилотных летательных аппаратов. Предлагаемая конфигурация L-39NG включает оптико-электронную прицельную систему и пусковые установки для 70-мм ракет с лазерным наведением.

Это предоставило бы Украине надежную авиационную платформу для оперативного поражения ударных беспилотников, снижая зависимость от более дорогостоящих зенитных управляемых ракет и полноценных боевых истребителей, отмечают эксперты.

Чем Aero L-39NG Skyfox важен для Украины

Как отмечает издание, появление специализированного самолета такого класса для борьбы с беспилотниками позволило бы Украине сохранить имеющиеся у Украины более мощные истребители - F-16, МиГ-29, Су-27 и Mirage 2000 - для выполнения других задач. К ним относятся борьба за господство в воздухе, нанесение ударов по наземным целям, а также перехват наиболее сложных российских целей – крылатых ракет и реактивных ударных беспилотников-камикадзе.

Немаловажным фактором является и экономическая выгода. Так, 70-мм неуправляемые авиационные ракеты, оснащенные лазерными системами наведения гораздо более экономичный способ борьбы с беспилотниками по сравнению с традиционными ракетами класса "воздух-воздух".

Кроме того, эксплуатация Skyfox обходится значительно дешевле, чем, например, эксплуатация истребителя F-16. По оценкам компании Aero Vodochody, стоимость летного часа Skyfox составляет примерно 1700–2300 долларов, тогда как для истребителя класса F-16 этот показатель достигает 22 000 долларов. Skyfox способен легко взлетать с неподготовленных взлетно-посадочных полос и даже автомобильных дорог, а благодаря своим компактным размерам его проще скрыть от посторонних глаз.

В беседе с изданием TWZ Джастин Бронк, эксперт по вопросам авиации и военных технологий RUSI, отметил, что L-39NG "представляет собой исключительно удачное сочетание характеристик для специализированного перехватчика беспилотников: он достаточно быстр, чтобы легко перехватывать реактивные дроны типа "Герань-3" и "Герань-4"; отличается низкой стоимостью и простотой эксплуатации по сравнению с фронтовыми истребителями или другими современными учебно-боевыми самолетами; оснащен интегрированными системами для установки прицельных контейнеров, пушечных установок и блоков неуправляемых ракет; кроме того, благодаря небольшому портфелю заказов, его можно получить в кратчайшие сроки".

Кроме того, в Украине уже есть большое количество пилотов и технического персонала, знакомых с предыдущим поколением L-39, поэтому освоение L-39NG не должно составить труда.

Самолеты для Украины

В середине 2026 года Украина и Швеция подписали соглашение, по которому Украина в начале 2027 года должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году – 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

В ноябре Владимир Зеленский сообщил, что первые шведские истребители Gripen прибудут в Украину уже в ближайшее время - в январе-феврале.

Вас также могут заинтересовать новости: