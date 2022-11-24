Атака России на украинские газодобывающие и электрические сети может нарушить транзит российского газа через Украину.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину транзит российского газа через украинскую ГТС оказался под угрозой.

Как заявил бывший глава Оператора ГТС Сергей Макогон в комментарии Bloomberg, транзит российского газа через Украину находится под угрозой в связи ударами по энергосистеме Украины.

"Атака России на украинские газодобывающие и электрические сети может нарушить транзит. Ситуация сложная, но контролируемая", — сказал Макогон.

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На сегодняшний день транзит через Украину остается единственным возможным маршрутом для российских поставок в страны Западной Европы после аварии на "Северных потоках".

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по"Северному потоку-1".

2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию. Кроме того, 1 октября 2022 года"Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

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