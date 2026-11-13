Война обходится Кремлю всё дороже: экономика РФ тормозит из-за украинских атак

Рост цен на топливо привел к подорожанию широкого спектра товаров.

Экономика России теряет темпы роста из-за украинских ударов, которые выводят из строя промышленные объекты, нарушают логистические цепочки и усиливают инфляционное давление, пишет Bloomberg.

По оценкам экономистов, в третьем квартале ВВП России вырос на 0,9% в годовом исчислении. Для сравнения: в предыдущем квартале рост составил 1,3%. Такое замедление соответствует предыдущим предупреждениям Центробанка РФ о том, что атаки беспилотников сокращают производственные мощности в ряде отраслей.

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и центрам обработки данных проникают все глубже на территорию России. Это приводит к дефициту топлива и усилению инфляционного давления, из-за чего возможности российского регулятора по снижению процентных ставок остаются ограниченными.

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В этом году правительство России вновь резко увеличило военные расходы, отказавшись от первоначальных планов их сокращения. В то же время дефицит государственного бюджета продолжает расти.

Остановки нефтеперерабатывающих заводов привели к сокращению объемов переработки нефти в третьем квартале на 18% в годовом исчислении. Это самое резкое падение среди сопоставимых квартальных показателей с 2020 года.

Сокращение производства топлива усугубило спад в добывающей промышленности и привело к переходу оптовой торговли в отрицательную динамику, свидетельствуют статистические данные. Украинские удары также повредили нефтеналивные терминалы и портовую инфраструктуру, что негативно сказалось на экспорте.

"Я также хочу подчеркнуть влияние эскалации войны в Азовском и Черноморском бассейнах на экономический рост", – отметила Татьяна Орлова из Oxford Economics.

По её словам, именно новый кризис в значительной степени вызвал сокращение объемов экспорта сырой нефти через Чёрное море, которое не связано с ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

За пределами военного производства единственным источником экономического роста остается потребительский спрос. Однако и он резко замедлился: в третьем квартале его годовой рост составил 4,2% против 7,2% в предыдущем квартале. В то же время цены растут, темпы повышения зарплат замедляются, а бизнес продолжает сталкиваться с увеличением расходов и высокой стоимостью кредитования.

Производство также сократилось в ряде отраслей, выпускающих потребительские товары. Сокращение производственных мощностей в третьем квартале привело к возникновению в российской экономике того, что Центробанк называет "положительным разрывом выпуска". Речь идет о ситуации, когда предложение товаров и услуг не успевает за спросом.

Рост цен на топливо привел к подорожанию широкого спектра товаров, отдаляя инфляцию от целевого показателя российского Центробанка в 4%. В этом году Россия, вероятно, не сможет достичь этой цели уже седьмой год подряд.

По оценкам экономистов, в октябре годовая инфляция в России ускорится до 7,07% с 6,35% в сентябре. По мнению Орловой, ограничительная денежно-кредитная политика и планы правительства сократить дефицит бюджета в ближайшие годы несовместимы с поставленными властями целями экономического роста. Официальные прогнозы роста ВВП на 1,4% в следующем году и на 1,9% в 2028 году являются "слишком оптимистичными", считает экономист.

Экономика России – последние новости

Член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что если удары Сил обороны по уязвимым местам врага усилятся, то Россию в 2027 году ждет экономическая катастрофа, которая не позволит Кремлю интенсивно вести войну.

Россия планирует сохранить увеличенные военные расходы как минимум на три года, что вынуждает правительство искать источники доходов повсюду. В проекте бюджета на 2027 год они заложены на уровне 205 млрд долларов.

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