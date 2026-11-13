Украина 'дарит' союзникам 5 миллионов видео с войны для обучения ИИ, - NYT

Без такой базы данных создание "умных" дронов и роботов невозможно.

Человеческий глаз может не увидеть ничего особенного в лесу, который состоит из черных стволов деревьев, теней и пятен снега. Но для системы искусственного интеллекта, настроенной на поиск людей, картина может быть совсем иной. Система мгновенно может обвести красным прямоугольником крошечный силуэт человека, даже если он пытается спрятаться за деревьями.

За этим достижением стоят огромные массивы данных. Так же, как ChatGPT и другим чат-ботам нужно "увидеть", как пишут люди, военные системы искусственного интеллекта должны "увидеть", как люди воюют. В Украине этот процесс происходит благодаря огромной коллекции видео, аудио и текстовых данных, собранных за почти пять лет войны, пишет The New York Times.

Этой военной базой данных уже пользуются около 30 украинских оборонных компаний для разработки оружия с искусственным интеллектом. А теперь Украина открывает это хранилище - оно получило название Avenger Labs - и для компаний из стран-союзниц. Главная цель - укрепить партнерство в сфере безопасности, отмечают журналисты.

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Украина предоставляет свои данные бесплатно

В обмен компании должны передать украинской армии лицензии на любое программное обеспечение, которое они разработают. Согласно первому достигнутому соглашению, доступ получат 12 британских оборонных компаний. Также Украина ведет переговоры с рядом других стран.

Хотя западных компаний, разрабатывающих автономное оружие, сейчас много, им не хватает главного - данных, на которых это оружие можно обучать. И Украина может предложить их больше, чем любой другой возможный партнер.

Украина делится этими данными несмотря на то, что в мире до сих пор нет единого ответа, как именно Женевские конвенции и другие законы войны применяются к оружию с искусственным интеллектом. Однако Киев крайне заинтересован в ускорении разработки такого оружия для своей защиты.

Россия тоже собирает военные данные для использования в искусственном интеллекте. Правда, неизвестно, как Москва обращается с этой информацией и делится ли она ею со своими союзниками - Ираном, Китаем и Северной Кореей, говорится в материале.

Большинство дроновых систем с искусственным интеллектом, которые сейчас используются, все еще требуют, чтобы человек-пилот подтвердил цель перед ударом. Но и Россия, и Украина уже применяли небольшое количество полностью автономных дронов-камикадзе.

Как создается оружие с искусственным интеллектом

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который руководил разработкой платформы Avenger Labs, создал инвестиционный фонд с целью вывести полностью автономное оружие с искусственным интеллектом на поле боя уже в следующем году. Главным инвестором фонда стал Алекс Карп, глава компании Palantir, специализирующейся на анализе данных.

Когда ИИ обучают поражать цели, первый шаг - решить, что именно будет уничтожать такой дрон. Для этого нужно подобрать набор данных - тысячи или десятки тысяч изображений того типа цели, которую должно поражать оружие.

В Avenger Labs хранится более пяти миллионов видео - как с дронов-разведчиков, так и с дронов-камикадзе. Многие из них - необработанные кадры, на которых небольшие "жужжащие" беспилотники догоняют российских солдат и уничтожают их. Но в меню платформы можно найти тысячи помеченных видео, которые соответствуют огромному количеству разных целей. Среди них - танки зимой, грузовики ночью или кадры с тепловизоров, на которых видны взрывы российских дронов.

Зашифрованная платформа работает на облачном сервисе за пределами Украины. Оборонные компании не имеют прямого доступа к видео. Они работают с данными в так называемой "песочнице" - то есть в изолированной компьютерной системе. Постепенно, работая с этими военными кадрами, модели ИИ учатся распознавать военные цели.

Как только модель хорошо работает в "песочнице" (это оценивают по количеству ложных срабатываний - как ложных обнаружений, так и пропусков цели), ее можно загружать прямо в компьютер управления огнем воздушного, наземного или морского дрона.

Так, пункт меню на платформе Avenger Labs - например, "танки" - становится пунктом меню на самом оружии с ИИ. Солдат просто выбирает его и запускает дрон, который дальше будет автономно искать цель.

Руководитель одной из компаний, которая уже использовала систему для разработки боевой модели ИИ, рассказал: статистика во время обучения показала менее 5% ложных срабатываний. По его словам, какие бы ни были сомнения относительно "дронов-убийц" с ИИ, такое оружие в любом случае будет развиваться.

Другие новости об ИИ

Ранее УНИАН сообщал, что Украина разрабатывает ракеты, оснащенные ИИ. "Изначально искусственный интеллект широко применялся именно в дронах. Он не такой быстрый – для дронов этого достаточно, но ракетам нужны гораздо более высокие скорости", – заявил генеральный директор компании Brave1 Андрей Гриценюк.

В то же время мы также рассказывали, что РФ нашла противодействие украинским дронам с ИИ. "Искусственный интеллект пока, на начальном этапе, еще можно обмануть. На какое-то время это может сработать, потому что системы искусственного интеллекта обучаются", – рассказал один из экспертов.

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