Цены на медь резко подскочили: сколько теперь стоит металл

Рост цены на медь в этом году сейчас составляет 10%.

Цены на медь в пятницу, 13 ноября, резко поднялись, сократив потери последних дней из-за потрясений в секторе искусственного интеллекта и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Издание Bloomberg пишет, что "красный металл" привлек инвесторов, делающих ставку на то, что масштабные инвестиции в центры обработки данных и другую инфраструктуру искусственного интеллекта стимулируют спрос. Однако цены отступили от рекорда, зафиксированного в сентябре, поскольку оптимистичные прогнозы столкнулись с рядом препятствий ещё до скандала в Nvidia Corp.

Укрепление доллара и комментарии представителей Федеральной резервной системы США способствовали снижению цен на этой неделе. 12 ноября президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция в США остается "слишком высокой" и что политикам необходимо принять дополнительные меры для сдерживания роста цен.

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Аналитики Goldman Sachs Group Inc. сообщили, что по-прежнему ожидают, что в следующем году средняя цена на медь составит 15 400 долларов за тонну, однако в своем отчете эксперты предупредили, что ослабление "позиционирования, связанного с искусственным интеллектом", и снижение ожиданий в отношении импортных пошлин США создают риски изменения прогноза. Рост цены на медь в этом году сейчас составляет 10%.

По состоянию на 05:44 по киевскому времени цены на Лондонской бирже металлов выросли на 0,3% - до 13 627,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,63 доллара.

Что касается украинского рынка, то, по данным Metal Monitor, 13 ноября медь принимают в среднем по 491,19 гривни. При этом на бирже цена установлена на уровне 617,37 грн.

Цены на металлы - послдение новости

2 ноября цены на медь выросли на фоне снижения цен на нефть, но уже 3 ноября медь и олово подешевели вместе с другими промышленными металлами. Новый виток распродажи акций технологических компаний в Азии ухудшил перспективы спроса.

6 ноября цены на "красный металл" и вовсе обвалились до самого низкого уровня с июля. Политические потрясения в Вашингтоне угрожают ослабить два ключевых фактора, способствующих росту цен: быстрое развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и риск введения США импортных пошлин на этот металл.

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