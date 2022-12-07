1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Италия менее чем за год уменьшила зависимость от российского газа с 40% до 10%.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятиях, посвященных 120-летию Университета Боккони в Милане, отметив при этом, что Италия – одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа.

"Италия – одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа. Путин сократил экспорт трубопроводного газа в Европу на 80% за последние восемь месяцев. Но нам удалось это компенсировать. И Италия является отличным примером. Раньше вы импортировали 40% газа из России, а теперь эта доля сократилась примерно до 10% благодаря поразительным усилиям по диверсификации поставок", — заявила она.

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Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 2 сентября было объявлено о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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