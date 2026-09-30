Путин хочет для России 'гарантии безопасности' на несколько поколений вперед

Путин также отметил, что российская финансовая система и экономика находятся в стабильном состоянии.

Россия должна обеспечить себе "гарантии безопасности" на несколько поколений вперед. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, российский народ никому не запугать и не сломить.

Путин уверен, что удастся на многие поколения вперед обеспечить надежные "гарантии безопасности" и суверенитета России.

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Диктатор заявил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, необходимо полностью выполнить социальные обязательства, решить другие задачи и придать новый импульс инвестиционному циклу в России.

Путин также отметил, что российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно, главное – не допускать никаких ошибок.

"Итоги выборов вновь подтвердили прочность политической многопартийной системы РФ и единство народа", – сказал диктатор.

Другие абсурдные заявления из Кремля

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну против Украины до тех пор, пока не сочтёт свои национальные интересы полностью обеспеченными. По словам Пескова, все политические силы выразили удовлетворение и гордость большим количеством ветеранов так называемой "СВО" среди избранных депутатов.

Также Песков заявил, что Украина должна "заплатить цену" за свои действия в последние месяцы. Он сказал, что Москва якобы именно поэтому усилила удары по Украине. По словам пресс-секретаря Кремля, РФ хочет "наказать" Киев за действия последних месяцев. Он назвал последние российские удары по Украине "частью этой цены".

Он в очередной раз сделал расплывчатое заявление о возможности возобновления мирных переговоров, сказав, что президент РФ Владимир Путин "достаточно исчерпывающе высказался о позиции России в отношении переговоров по Украине".

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