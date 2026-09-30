Пентагон законтрактовал почти 400 млн долларов помощи Украине

Представители Пентагона сообщили, что 99,8% финансирования уже распределено.

Пентагон заключил контракты почти на все $400 миллионов помощи, выделенной Конгрессом для Украины, – за день до окончания финансового года. Об этом сообщает Washington Sun.

Сенатор Крис Кунс (демократ от штата Делавэр) сообщил газете, что представители Пентагона сообщили ему во вторник утром, 29 сентября, о том, что 99,8% финансирования уже распределено.

Кунс раскритиковал Министерство обороны за то, что оно ждало до последних часов финансового года.

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"То, что они наконец-то это делают практически в последний возможный день, говорит обо всем, что нужно знать об этих отношениях. Они не информируют нас своевременно. Они не соблюдают закон, и наше партнерство переживает сложные времена", – сказал он.

Отмечается, что законодатели от обеих партий месяцами оказывали давление на Пентагон, чтобы тот принял меры.

На слушаниях Комитета Сената по вооруженным силам 30 апреля финансовый руководитель Пентагона Джулс Херст заявил, что финансирование недавно было выделено и будет "запущено очень скоро".

Выделение 400 млн долларов для Украины

Как сообщал УНИАН, в июле администрация президента США Дональда Трампа заявила членам Конгресса, что не потратит до конца 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил на помощь Украине, вплоть до 2029 финансового года, несмотря на то, что Киев испытывает острый дефицит оружия, необходимого для отражения российских ракетных атак.

В мае Министерство обороны направило законодателям письмо с изложением своего плана расходов. Демократы и некоторые коллеги Трампа из Республиканской партии критиковали Пентагон за задержку с оказанием помощи Киеву, которую одобрили представители обеих партий.

Известно, что Конгресс не раз выражал недовольство медленными темпами выделения средств.

Еще два источника отметили, что члены Конгресса недовольны графиком Пентагона, который они считают слишком медленным для продолжающегося конфликта.

Учитывая график поставок, приведенный в письме, средства будут выделены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября, а окончательная поставка всей помощи запланирована на год, заканчивающийся 30 сентября 2029 года.

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