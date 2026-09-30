США потеряли самолет РЭБ при посадке на авианосец: есть раненые

Два военно-морских летчика катапультировались с самолета EA-18G Growler.

ВМС США потеряли самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler из-за отказа аэрофинишера на авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Об этом сообщили в Командовании ВМС США.

Отмечается, что 28 сентября во время операции по эвакуации самолетов с борта авианосца класса "Нимиц" USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) у побережья Вирджинии произошла авария с участием самолета E/A-18G Growler, принадлежащего 130-й эскадрилье радиоэлектронной атаки (VAQ).

После отказа аэрофинишера (системы для торможения самолетов при посадке на авианосец) двое военно-морских летчиков катапультировались из EA-18G Growler. Их оперативно подобрали поисково-спасательные силы эскадрильи боевых вертолетов HSC-7 и благополучно вернули на борт авианосца.

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После инцидента медицинский персонал корабля осмотрел состояние восьми моряков. Один моряк был доставлен в больницу в районе Норфолка для лечения травм, не угрожающих жизни. Двух пилотов и ещё двух моряков, получивших ранения на палубе, доставили в Военно-морской медицинский центр Портсмута для дальнейшего обследования.

В Командовании флота подчеркнули, что причина несчастного случая расследуется.

ВМС США – другие новости

Как сообщал УНИАН, американский фрегат типа Oliver Hazard Perry затонул. С 17 по 21 сентября у берегов Шотландии прошли американо-британские учения Atlantic Thunder 26, завершившиеся практической стрельбой по списанному кораблю. Мишенью стал бывший американский фрегат USS Klakring.

Главной задачей учений была проверка действий против надводных целей, устойчивости систем обмена данными и способности различных видов вооруженных сил вести скоординированный огонь. Изначально маневры планировались на 11–22 мая, однако по неизвестным причинам их перенесли на сентябрь.

USS Klakring был восьмым кораблём удлинённой версии Long и 32-м фрегатом этого типа, построенным для ВМС США. Его заложили 19 февраля 1982 года в штате Мэн, спустили на воду 18 сентября того же года, а в состав флота приняли 20 августа 1983 года.

Корабль назвали в честь контр-адмирала Томаса Б. Клакринга, который во время Второй мировой войны командовал подводной лодкой USS Guardfish и трижды был награждён Военно-морским крестом.

Из состава ВМС США фрегат вывели 22 марта 2013 года. После этого он находился на базе хранения списанных кораблей в Филадельфии. 12 августа 2026 года его отбуксировали по реке Делавэр, после чего начался последний переход через Атлантику.

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