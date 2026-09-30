Германия начинает производить собственный пассажирский самолет: как он выглядит

D328eco – 40-местный региональный турбовинтовой самолёт, созданный на базе Dornier 328.

Deutsche Aircraft официально открыла линию окончательной сборки в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом немецкая компания сообщила на своем сайте.

Открытие знаменует переход программы самолета D328eco от этапа разработки к серийному производству, превращая Лейпциг в производственную площадку нового поколения региональных самолетов.

Открытие предприятия также означает возвращение авиастроения в Саксонию – впервые за более чем 60 лет. Линия окончательной сборки укрепляет способность Германии самостоятельно проектировать, испытывать, производить и обслуживать воздушные суда.

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Инвестиции в предприятие превысили 100 млн евро. Мощности рассчитаны на ежегодное производство до 48 самолетов. Площадь комплекса составляет 60 500 квадратных метров – примерно как восемь футбольных полей. На территории расположены линия окончательной сборки, ангар, логистический центр и административное здание.

Справка УНИАН. D328eco – это 40-местный региональный турбовинтовой самолет, созданный на базе Dornier 328. Базовая модель совершила первый полет в декабре 1991 года, ее производство было прекращено после банкротства Fairchild Dornier в 2002 году.

Главная особенность D328eco – сочетание проверенной временем платформы с самыми современными экологическими и цифровыми технологиями.

Новая версия от Deutsche Aircraft получила фюзеляж, удлинённый до 23 метров. Пассажировместимость D328eco возросла до 40 мест, что примерно на 20% больше, чем у базовой модели. Самолёт оснащён новыми турбовинтовыми двигателями PW127XT-S мощностью 2750 к. с. Кабина экипажа и авионика были обновлены.

Первый испытательный самолёт D328eco выкатили на предприятии в Оберпфаффенгофене в мае 2025 года. На тот момент компания планировала получить сертификацию и ввести самолёт в эксплуатацию в четвёртом квартале 2027 года.

Гражданская авиация – последние новости

Ранее нидерландский стартап Elysian Aircraft представил обновленную концепцию электрического пассажирского самолета E9X, которая заметно отличается от предыдущей версии. В предыдущей версии концепта самолёт имел восемь двигателей. Компания перепроектировала аппарат, так что в обновлённом проекте их осталось шесть.

Кроме того, недавно международная компания со шведскими корнями Heart Aerospace представила ES-36 – региональный пассажирский самолет с гибридно-электрической силовой установкой, который впоследствии планируется запустить в серийное производство.

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