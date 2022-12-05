На данный момент о причинах прекращения поставок не сообщается.

На фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину поставки газа из ФРГ в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа" упали до нуля.

Как сообщает Reuters со ссылкой оператора Gascade, падение было зафиксировано в 7:00 сегодня, 5 декабря. Также сообщается, что поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию "Мальнов" на границе ФРГ и Польши с 07:00 до 08:00 по Киеву были равны нулю.

До этого поставки осуществлялись в объеме 1,305 млн кВтч. На данный о причинах прекращения поставок не сообщается.

Видео дня

Газопровод "Ямал-Европа":

Газопровод "Ямал-Европа" – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.

Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.

Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.

Конечная западная точка МГ "Ямал-Европа" - компрессорная станция "Мални" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.

Общая протяженность газопровода "Ямал-Европа" превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).

"Газпром" и транзит газа через Польшу:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ шел из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу "Ямал-Европа" 2 февраля были полностью прекращены.

Вас также могут заинтересовать новости: