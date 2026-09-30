В Киеве начались экстренные отключения света

В некоторых районах столицы также наблюдаются перебои с водоснабжением.

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

"По распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения", – написала энергетическая компания в своем Telegram-канале, напомнив, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В случае изменений ДТЭК обещает информировать население.

Видео дня

В некоторых районах столицы также наблюдаются перебои с водоснабжением.

"Свет отключен, давление воды в минусе. Ждем мощного зеркального ответа в видеообращении", – отмечает Telegram-канал "Женьок Вещает".

Также известно о введении аварийных отключений света в Житомирской области.

"В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (ГАВ)", – сообщает "Житомиробленерго".

Отключения света – другие новости

Напомним, что в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре утром были зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что ночью Россия атаковала энергетические объекты Киева. При этом в Министерстве энергетики отмечали, что сегодня применение ограничений на потребление электроэнергии не прогнозируется.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила документы, свидетельствующие о подготовке Россией атак на энергетическую систему зимой. По его словам, россияне подробно определили, какие именно объекты планируют атаковать, каким количеством оружия и какими видами.

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