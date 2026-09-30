Украинец и россиянин сорвали крупный теракт: новые детали инцидента с самолетом Flydubai

В настоящее время второго пилота из Омана допрашивают в Саудовской Аравии, поскольку он подозревается в намерении спровоцировать катастрофу пассажирского авиалайнера.

Украинец и россиянин, летевшие на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив в качестве обычных пассажиров, по всей видимости, предотвратили один из крупнейших авиационных терактов за последние годы. Об этом сообщает Israel Hayom.

Как подтвердили израильские чиновники, самолетом управлял гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, который был капитаном, а также второй пилот, родом из Омана. Все больше фактов свидетельствует о том, что второй пилот намеревался захватить контроль над самолетом и умышленно спровоцировать катастрофу с пассажирами на борту.

При этом, хотя власти исключают версию обычного угона самолета, удалось выяснить, что чрезвычайная ситуация на борту возникла в результате жестокой драки в кабине пилотов. Считается, что противостояние началось из-за отчаянной попытки помешать второму пилоту совершить террористический акт.

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Власти Израиля квалифицируют второго пилота из Омана как террориста. Власти Саудовской Аравии в настоящее время допрашивают подозреваемого.

Как утверждают пассажиры, пилоты потеряли управление, а в результате столкновения в кабине пилотов рубашки нескольких человек были запачканы кровью. Катастрофы не произошло только потому, что среди пассажиров находились еще два пилота – украинец и россиянин.

"Отчеты свидетельствуют о том, что дополнительный экипаж пилотов – россиянин и украинец – путешествовали в качестве пассажиров и в итоге смогли безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии", – отмечается в сообщении.

Сейчас тщательно проверяются все данные об экипажах FlyDubai. В то же время Израиль решил отправить эвакуационный рейс в Саудовскую Аравию, чтобы забрать застрявших граждан, ожидая одобрения от Эр-Рияда. На борту самолета находились 170 человек из Израиля.

Инцидент на борту самолета Flydubai

Как сообщал УНИАН, ранее появились противоречивые данные о чрезвычайной ситуации на самолете авиакомпании Flydubai и о возможной роли украинца и россиянина на борту. Утверждалось, что пилоты якобы спорили друг с другом в кабине во время полета, пока один из них не потерял сознание.

Самолет был вынужденно посажен в аэропорту в Саудовской Аравии, а пассажирам приказали оставаться на своих местах и не покидать их, за исключением пилотов, которых вывели из самолета.

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