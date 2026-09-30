ДТЭК опубликовала графики отключений электроэнергии на 30 сентября

Киев и Киевская область переходят на стабилизационные отключения по графикам.

В среду, 30 сентября, в Киеве и Киевской области ввели графики отключений электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

В Киевской области в среду свет будут отключать в двух очередях потребителей.

В очереди 3.2 света не будет с 18:00 до 20:30. Также будет отсутствовать свет в очереди 5.2 – с 20:30 до 24:00.

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"В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – отметили в ДТЭК.

В компании добавили, что Киев также переходит на стабилизационные отключения по графикам. Общего графика для столицы в компании не опубликовали, но уточнили, что посмотреть графики по конкретному адресу в Киеве можно на сайте ДТЭК, в чат-боте и приложении "Киев Цифровой".

Отключения света – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве из-за ситуации в энергосистеме ввели экстренные отключения электроэнергии. В некоторых районах столицы возникли перебои с водоснабжением.

Сообщалось также о введении аварийных отключений электроэнергии в Житомирской области.

Напомним, утром из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре новые отключения электроэнергии зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что Украина получила документы, свидетельствующие о подготовке Россией зимних атак на энергетическую систему. По его словам, россияне детально определили объекты для ударов, а также указали количество и типы оружия, которое планируют применить.

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