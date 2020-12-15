По словам главы компании, с начала декабря наметилась динамика превышения суточных объемов экспорта газа над импортом.

Импорт газа в Украину в этом году будет минимальным, основные потребности страны в голубом топливе будут удовлетворяться за счет запасов в подземных хранилищах.

Об этом в Facebook сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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«При общем потреблении Украины в 143 млн куб. м в день и собственной добыче 54 млн куб. м, разница в 89 млн куб. м в основном покрывается за счет поднятия газа из ПХГ. Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальным и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закачанного в ПХГ», - говорится в сообщении.

По словам Макогона, с начала декабря наметилась динамика превышения суточных объемов экспорта газа над импортом.

«Из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Но объемы не очень значительные. Ежедневно ввозится 4,6 млн куб. м (3,3 из Венгрии и 1,3 из Словакии). С начала месяца было ввезено 69 млн куб. м. Ежедневно вывозится 5,3 млн куб. м (3,8 в Венгрию и 1,5 в Польшу). В основном газ вывозится с таможенного склада. С начала месяца было вывезено около 80 млн куб. м», - отметил глава компании.

Хронология событий

Украина 1 декабря 2020 года была нетто-экспортером природного газа, таким образом было ввезено меньше газа, чем вывезено.

По состоянию на 13 декабря запасы газа в ПХГ были 25,2 млрд куб. м, что на 28% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 82%.

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Автор: Анна Бредихина