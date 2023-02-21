Запланированная мощность проекта составит пять миллиардов кубометров природного газа в год.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и множественных санкций против агрессора, Хорватия примет участие в проекте по соединению своей газовой сети с сетью соседней Боснии и Герцеговины.

Как заявил министр экономики Хорватии Давор Филипович, речь идет о и соединении с сетью Боснии и Герцеговины хорватской газовой сети и терминала сжиженного природного газа на острове Крк на севере Адриатики, сообщает Euractiv.

Этот участок является частью Южного газового соединения, запланированного проекта стоимостью 100 миллионов евро по строительству 180-километрового трансграничного газопровода, который соединит Хорватию с Боснией и Герцеговиной, который должен помочь уменьшить полную зависимость Боснии от российского газа.

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Согласно первоначальному проекту, от запланированного 511-километрового Ионического Адриатического трубопровода, соединяющего Хорватию, Черногорию и Албанию, от хорватского портового города Сплит будет ответвлен участок в направлении города Имоцки и через боснийскую границу до города Посушье.

На реализацию всего проекта, который, как ожидается, будет завершен до конца 2025 года, выделено 7,7 млн евро финансирования со стороны ЕС, а его запланированная мощность составит пять миллиардов кубометров природного газа в год.

Хорватия и газопровод

9 февраля 2023 года Венгрия заявила о том, что планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода, по которому в Венгрию поступает нероссийская нефть.

Венгрия планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода.

Трансадриатический газопровод

Трансадриати́ческий газопровод - трубопровод для транспортировки природного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу. Часть Южного газового коридора, продолжая, таким образом, цепочку из Южно-Кавказского газопровода (Баку - Тбилиси - Эрзурум) и Трансанатолийского газопровода (Турция).

Маршрут газопровода протяжённостью 878 км — Греция, Албания, Адриатическое море (офшорная часть), Италия. Разработчики проекта - швейцарская EGL, норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas. Начало эксплуатации - 15 ноября 2020 года.

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