Венгрия планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Венгрия планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода, по которому в Венгрию поступает нероссийская нефть.

Как заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергель Гуляш, правительство обсудило свою энергетическую стратегию до 2030 года, которая будет включать предоставление Дунайскому нефтеперерабатывающему заводу венгерской нефтегазовой группы MOL возможности перерабатывать больше нероссийской нефти, сообщает Reuters.

"Мы знаем, что если бы сейчас не было сырой нефти из России, то поставки могли бы идти только через море, по Адриатическому трубопроводу. Так что это проект особой важности, который Венгрия хотела бы реализовать вместе с Хорватией", - сказал Гуляш на брифинге.

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Он также отметил, что ядерная энергетика, возобновляемые источники энергии, включая солнечную энергию, и развитие национальной энергосистемы будут центральными элементами стратегии, которую правительство планирует финансировать за счет средств фонда восстановления Европейского Союза, как только будет достигнуто соглашение о деньгах.

Трансадриатический газопровод

Трансадриати́ческий газопровод - трубопровод для транспортировки природного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу. Часть Южного газового коридора, продолжая, таким образом, цепочку из Южно-Кавказского газопровода (Баку - Тбилиси - Эрзурум) и Трансанатолийского газопровода (Турция).

Маршрут газопровода протяжённостью 878 км — Греция, Албания, Адриатическое море (офшорная часть), Италия. Разработчики проекта - швейцарская EGL, норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas. Начало эксплуатации - 15 ноября 2020 года.

Война в Украине и позиция Венгрии

Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

Венгерская атомная электростанция "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Она производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России.

Согласно соглашению, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия преследует цель расширить станцию "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

Ранее Венгрия, являющаяся членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении России, заявляя, что они не смогли существенно ослабить Россию, однако могут уничтожить европейскую экономику.

Орбан неоднократно отказывался вводить санкции против РФ, а также саботировал помощь Украине.

По состоянию на 20 января 2023 года Венгрия заблокировала 500 миллионов евро военной поддержки ЕС Украине.

27 января 2023 года рбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые энергетические санкции против РФ.

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