В феврале Верховная Рада поддержала правку о закупке реакторов для ХАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал № 4231-IX о приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.

"Закон устанавливает правовые основы и предоставляет разрешение для приобретения отдельно определенного оборудования, учитывая стратегическое значение атомной энергетики для развития Украины и для компенсации мощности украинской энергосистемы, которые были потеряны в связи с временной оккупацией Запорожской атомной электрической станции и регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны страны-агрессора", - сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Хмельницкая АЭС: важные новости

В феврале 2025 года произошел скандал из-за того, что Украина планировала купить российские реакторы у Болгарии для Хмельницкой АЭС. По словам нардепа Ярослава Железняка, Болгария в свое время приобрела эти реакторы у России за 600 миллионов. После этого "они там валялись" и их "разбирали на части". А сейчас Болгария просит у Украины такую же сумму, которую они в свое время заплатили РФ за эти реакторы.

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Впрочем, уже вскоре Парламент Украины поддержал разблокирование подписи закона №11392 о покупке российского атомного блока в Болгарии. Отмечается, общая стоимость проекта может составлять примерно 1 миллиард долларов.

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