Байден дорого заплатил за то, чтобы переговоры о российской ГТС начались, но Берлин пока не сделал никаких встречных предложений.

Конфликт вокруг газопровода "Северный поток-2" зашел в тупик. И даже визит немецкой делегации в Вашингтон ничего не изменил.

В Белом доме объявили, что представители правительств США и Германии вчера обсудили сомнительную российскую "трубу". В частности, речь шла об американской озабоченности рисками, "которые газопровод создает для Украины и европейской энергетической безопасности". Как пишет Handelsbatt, чиновники в Белом доме говорят, что никаких договоренностей достичь не удалось.

Читайте такжеDie Welt: Конец истории "Северного потока-2" близитсяВ течение среды немецкая делегация провела несколько встреч с представителями правительства США. Это был самый масштабный визит после начала пандемии коронавируса. Делегацию возглавил советник Ангелы Меркель по зарубежной политике Ян Хеккер. Главный экономический советник немецкого канцлера Ларс-Хендрик Рьоллер тоже вчера был в Вашингтоне. Они встретились с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и его заместителем Далипом Сингхом. Переговоры частично прошли в резиденции посла Германии Эмили Хабер.

США категорически против газопровода из России в Германию. Украина тоже считает "Северный поток-2" наиболее опасным геополитическим проектом Москвы. Вашингтон недавно сделал примирительный шаг на встречу Берлину, отложив санкции против компании-оператора газопровода. Канцлер Ангела Меркель после этого послала сигнал о готовности к переговорам. Но пока Германия не сделала никаких предложений для обсуждения.

Американский отказ от санкций облегчил напряжение в трансатлантических отношениях. США подчеркнули, что отношения с Германией важны для них. Также в среду после встречи с немецкой делегацией Белый дом похвалил "тесное сотрудничество по ряду региональных и глобальных проблем". Но дома цена, которую президент Джо Байден заплатил за отсрочку санкций против "Северного потока-2", довольно высока. Против выступают не только республиканцы. Байдена жестко критикуют даже его однопартийцы-демократы.

Читайте такжеЗеленский обсудил с премьером Словакии последствия запуска "Северного потока-2"Конгресс США сохраняет давление на правительство, требуя действовать жестко в конфликте вокруг газопровода. В среду, на фоне немецко-американских переговоров в Вашингтоне, несколько американских сенаторов приехали с визитом в Киев, где встретились с президентом Владимиром Зеленским.

"США на стороне Украины в солидарности против российской агрессии. Мы поддерживаем ее право на суверенитет и территориальную целостность", - написал в Twitter сенатор-республиканец Роб Портман после встречи.

Зеленский тоже подчеркнул, что "только США и администрация могут остановить строительство и запуск "Северного потока-2". При этом, он назвал газопровод "мощным оружием, которое вручили России". Сенатор от Демократической партии Джин Шахин, которая тоже была в составе делегации в Киеве, пригрозила, что Конгресс введет новые санкции против "Северного потока-2". Ведь он будет иметь "серьезные последствия для Украины и энергетической безопасности Европы". Шахин отметила, что даже если газопровод будет построен, еще останутся способы заблокировать его лицензирование и запуск.

Конфликт вокруг "Северного потока-2", скорее всего, будет обсуждаться в ближайшие недели. 11-13 июня президент Байден будет участвовать в саммите G7 в Великобритании. После этого его ждут также переговоры в Брюсселе. Встреча президента США с Владимиром Путиным тоже на этапе подготовки.

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Перевод: Лесь Дымань